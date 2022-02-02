Уряд надасть можливість людям з інвалідністю купувати ліки за програмою єПідтримки

На засіданні Уряду 2 лютого 2022 року ініційовано надати можливість особам з інвалідністю I та II групи використовувати допомогу, яка надається в рамках програми єПідтримка, на придбання лікарських засобів.

Відповідні доручення надано Міністерству економіки, Міністерству соціальної політики, Міністерству цифрової трансформації.

Нагадаємо, з 24 січня кошти від єПідтримки можна витрачати на ліки українцям від 60 років.

Довідково

2 лютого 2022 року Уряд ухвалив зміни в постанову щодо програми єПідтримка - з 7 лютого гроші за вакцинацію зможуть отримати підлітки від 14 років.

Також розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проект. Гроші можна буде витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію.

Як працює програма єПідтримка, можна дізнатися за цим посиланням .

Міністерство соцiальної політики України