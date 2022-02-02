02. 02. 2022
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Уряд розширив дію програми програми єПідтримка

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Сьогодні Уряд ухвалив зміни в постанову щодо програми єПідтримка. З 7 лютого гроші за вакцинацію зможуть отримати підлітки від 14 років. 

Окрім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проект. Гроші можна буде витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію. Нагадаємо, з 24 січня кошти від єПідтримки можна витрачати на ліки українцям від 60 років.

«Команді Мінцифри вдалось розробили унікальну програму — єПідтримка, яку можна трансформувати під потреби українців. Тепер і вакциновані українці від 14 років зможуть отримати тисячу гривень у Дії швидко та зручно. Та, наприклад, інвестувати у свої знання. Освітні курси, підручники тощо. До того ж на ці категорії гроші можуть витрачати не тільки підлітки», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Станом на сьогодні у межах єПідтримки було подано понад 8 млн заявок, оформлено 9,1 млн карток та витрачено 2,3 млрд гривень.

Якщо ви ще не скористалися єПідтримкою, то можете це зробити за кілька хвилин, швидко та зручно:

  • Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати за 1 хв.
  • Завантажте застосунок Дія або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.
  • Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі Дія, чи паперові від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія зараз можна як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.
  • Зайдіть у розділ Послуги та знайдіть єПідтримку.
  • Надішліть заяву на отримання коштів
  • Виберіть для виплати картку єПідтримка.
  • Очікуйте на зарахування коштів.

Як працює програма єПідтримка, можна дізнатися за цим посиланням. Усі запитання та інструкцію з генерування COVID-сертифікатів можна знайти тут.

Міністерство цифрової трансформації України

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