Уряд розширив дію програми програми єПідтримка

Сьогодні Уряд ухвалив зміни в постанову щодо програми єПідтримка. З 7 лютого гроші за вакцинацію зможуть отримати підлітки від 14 років.
Окрім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проект. Гроші можна буде витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію. Нагадаємо, з 24 січня кошти від єПідтримки можна витрачати на ліки українцям від 60 років.
«Команді Мінцифри вдалось розробили унікальну програму — єПідтримка, яку можна трансформувати під потреби українців. Тепер і вакциновані українці від 14 років зможуть отримати тисячу гривень у Дії швидко та зручно. Та, наприклад, інвестувати у свої знання. Освітні курси, підручники тощо. До того ж на ці категорії гроші можуть витрачати не тільки підлітки», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Станом на сьогодні у межах єПідтримки було подано понад 8 млн заявок, оформлено 9,1 млн карток та витрачено 2,3 млрд гривень.
Якщо ви ще не скористалися єПідтримкою, то можете це зробити за кілька хвилин, швидко та зручно:
- Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати за 1 хв.
- Завантажте застосунок Дія або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.
- Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі Дія, чи паперові від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія зараз можна як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.
- Зайдіть у розділ Послуги та знайдіть єПідтримку.
- Надішліть заяву на отримання коштів
- Виберіть для виплати картку єПідтримка.
- Очікуйте на зарахування коштів.
Як працює програма єПідтримка, можна дізнатися за цим посиланням. Усі запитання та інструкцію з генерування COVID-сертифікатів можна знайти тут.
Міністерство цифрової трансформації України