Уряд розширив дію програми програми єПідтримка

Сьогодні Уряд ухвалив зміни в постанову щодо програми єПідтримка. З 7 лютого гроші за вакцинацію зможуть отримати підлітки від 14 років.

Окрім цього, розширився і перелік бізнесів, які підпадають під проект. Гроші можна буде витратити на освітні курси для себе або своєї дитини, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя та друкарську продукцію. Нагадаємо, з 24 січня кошти від єПідтримки можна витрачати на ліки українцям від 60 років.

«Команді Мінцифри вдалось розробили унікальну програму — єПідтримка, яку можна трансформувати під потреби українців. Тепер і вакциновані українці від 14 років зможуть отримати тисячу гривень у Дії швидко та зручно. Та, наприклад, інвестувати у свої знання. Освітні курси, підручники тощо. До того ж на ці категорії гроші можуть витрачати не тільки підлітки», — зазначив Віце-прем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Станом на сьогодні у межах єПідтримки було подано понад 8 млн заявок, оформлено 9,1 млн карток та витрачено 2,3 млрд гривень.

Якщо ви ще не скористалися єПідтримкою, то можете це зробити за кілька хвилин, швидко та зручно:

Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. В онлайн-банкінгу картку можна отримати за 1 хв.

Завантажте застосунок Дія або оновіть його до останньої версії в PlayMarket або AppStore.

Переконайтеся, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікати, отримані на порталі Дія, чи паперові від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія зараз можна як з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Зайдіть у розділ Послуги та знайдіть єПідтримку.

Надішліть заяву на отримання коштів

Виберіть для виплати картку єПідтримка.

Очікуйте на зарахування коштів.

Як працює програма єПідтримка, можна дізнатися за цим посиланням. Усі запитання та інструкцію з генерування COVID-сертифікатів можна знайти тут.

Міністерство цифрової трансформації України