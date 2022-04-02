Міністерство соціальної політики займає активну позицію для підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок бойових дій

З метою забезпечення спільних підходів щодо напрацювання заходів для підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок бойових дій, в Будинку Уряду відбулася зустріч під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, участь у якій взяли народні депутати, представники зацікавлених міністерств та відомств, громадських організацій.

Від Міністерства соціальної політики участь у зустрічі взяв заступник Міністра Музиченко Віталій, який поінформував присутніх про заходи, що були вжиті для посилення соціальної підтримки постраждалих внаслідок бойових дій громадян.

Зокрема, Верховною Радою України та Урядом прийнято ряд змін до законодавства, що дало можливість підвищити розміри допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Наразі розміри таких виплат підвищено на 50% розміру державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Також на виконання норм Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» Урядом прийнято постанову, якою затверджено Порядок надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів та Порядок надання щорічної допомоги на оздоровлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів.

Затвердження зазначених порядків дало можливість врегулювати питання надання постраждалим від вибухонебезпечних предметів особам одноразової компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення.

За підсумками зустрічі та обговорення учасники наради домовилися додатково проаналізувати поточний стан правового регулювання питання підтримки цивільних громадян, які постраждали внаслідок бойових дій, та підготувати пропозиції щодо подальших кроків у цьому напрямку.

Міністерство соцiальної політики України