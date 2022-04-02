Мінсоцполітики буде стимулювати працевлаштування людей з інвалідністю

Відбулась робоча зустріч Міністра соціальної політики України Марини Лазебної та Радника — уповноваженого Президента України з питань безбар’єрності Тетяни Ломакіної, на якій обговорили широкий спектр практичних питань побудови безбар`єрного простору в Україні.

Зокрема, в процесі обговорення піднімались питання надання соціальних послуг та зайнятості для людей з інвалідністю, раннього втручання та реабілітації людей з інвалідністю.

Міністр наголосила, що найважливіший момент у створенні безбар’єрного простору - це зміна філософії соціального захисту «від надання пільг до створення можливостей».

І сьогодні міністерство надає ефективні інструменти для громад і людей щодо розвитку соціальних послуг, виведення з бідності та здобуття економічної самостійності малозабезпечених, забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фінансової підтримки розвитку сімейних та наближених до сімейних форм виховання, розбудову системи захисту постраждалих від домашнього насильства тощо.

Але саме зайнятість, у тому числі на відкритому ринку праці, відіграє одну з ключових ролей в інтеграції людей з інвалідністю у соціум і забезпечує повноцінне життя таких осіб на рівні з іншими.

Міністерством соціальної політики розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України, спрямований на розвиток самозайнятості людей з інвалідністю, що надасть змогу забезпечити стабільне джерело доходу та гідний рівень життя шляхом допомоги у запровадженні власної справи.

Людям з інвалідністю або роботодавцям, які їх працевлаштують, буде запропонована безвідсоткова поворотна фінансова допомога для заснування власної справи у розмірі до 100 тисяч гривень строком на три роки. При цьому повернення допомоги враховуватиме сплачені протягом трирічного періоду податки та соціальний внесок.

Фінансова допомога надається на придбання обладнання для підприємницької діяльності, у тому числі для створення спеціальних робочих місць для осіб з інвалідністю.

Під час обговорення питання розвитку системи раннього втручання Марина Лазебна наголосила, що запуск цієї системи у співпраці з МОН та МОЗ є одним із пріоритетів Міністерства соціальної політики як національного координатора із впровадження послуги раннього втручання, а Концепція створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року тісно переплітається з Національною стратегією із створення безбар`єрного простору в Україні на період до 2030 року, ініціатором розробки якої виступила перша леді України Олена Зеленська.

На сьогодні завершився пілотний проект «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров`я та життя», який проводився у 10 областях України. Триває узагальнення його результатів, але вже зрозуміло, що найактуальнішим питанням стане пошук моделі фінансування цієї послуги.

На завершення Міністр підкреслила, що заходи із реалізації стратегії безбар’єрності лягають в основу всіх проектів законів, державних програм, пілотних проектів та Національних планів дій за окремими напрямами, які розробляються Мінсоцполітки, а також запевнила, що Міністерство продовжить та розширить вже діючу інформаційну компанію по підтримці та популяризації «Довідника безбар’єрності», який покликаний зафіксувати нові принципи безбар’єрної мови та коректного спілкування.

Міністерство соцiальної політики України