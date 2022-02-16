Верховною Радою прийнято закон, яким удосконалено пенсійне законодавство

Мінсоцполітики вітає прийняття Верховною Радою Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства”, який було ініційовано Урядом.

З його прийняттям 1 березня буде законодавчо визначеною датою щорічної індексації пенсій для всіх категорій пенсіонерів.

Положення закону щодо індексації будуть вже з 1 березня цього року застосовані до пенсій військових, науковців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, державних службовців.

Індексація всіх пенсій буде здійснюватися на загальних умовах із урахуванням одного показника коефіцієнта збільшення, а саме, що визначається відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

З наступного дня за днем опублікування Закону, зокрема, буде:

відновлено право на достроковий вихід на пенсію за півтора роки у зв’язку із реорганізацією підприємств;

надано право на дострокову пенсію батькам дітей, які хворі на тяжке рідкісне захворювання.

З 1 жовтня цього року будуть збільшені мінімальні розміри пенсій по інвалідності для осіб з числа військовослужбовців.

Міністерство соцiальної політики України