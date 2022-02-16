16. 02. 2022
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Уряд затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік

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Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду соціального страхування України на 2022 рік.

Доходи Фонду в 2022 році (разом із залишком коштів на початок року) становитимуть 37,5 млрд гривень, у тому числі страхові внески – 36, 2 млрд гривень.

Видатки Фонду в 2022 році також становитимуть 37,5 млрд гривень, у тому числі видатки на матеріальне забезпечення та соціальні послуги – 22,8 млрд гривень, страхові виплати – 12,2 млрд гривень.

Бюджет Фонду на 2022 рік є збалансованим.

Міністерство соцiальної політики України

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