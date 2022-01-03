Пенсійний фонд України розпочав підготовку документів на виплату пенсій за березень 2022 року

Виплата пенсії у березні буде забезпечуватись у строки, визначені законодавством, та з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162.

Відповідно до статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання пенсіонера, зокрема організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій.

У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача виплата пенсії йому здійснюється шляхом переказу коштів без відкриття рахунка у банку на підставі звернення (особистого, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку чи в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг) до органів Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії може здійснюватися без урахування строків, визначених частиною першою статті 47 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Тобто, у разі необхідності, виплатний період може бути продовжено після 25 числа.

Зразок заяви

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(найменування територіального органу Пенсійного фонду України)

ЗАЯВА

про виплату пенсії

у зв’язку з тимчасовою зміною фактичного місця проживання

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 162

“Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану”

____________________________________________________________*

(прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Дата народження ____________________* Тел. _______________________*

Тел. ______________________

Попереднє місце проживання

(отримання пенсії)*

адреса

орган ПФ

Тимчасове фактичне місце проживання*

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу одержувача:

Серія

(за наявності)

Номер*

Ким виданий

Дата видачі

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) ________________________

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 162 “Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану” прошу виплату пенсії здійснювати шляхом переказу коштів за тимчасовим фактичним місцем проживання.

___ _______________ _____ *р. Підпис заявника _________________*

*обов’язкові для заповнення

Паспортні дані (документи) звірено.

Відповідальний працівник

уповноваженого органу ____________________ ____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)