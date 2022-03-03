Створено Координаційний центр розміщення постраждалих від агресії РФ в Україні

У соціальній мережі Facebook створено офіційну сторінку Координаційного центру розміщення постраждалих від агресії РФ в Україні, де можна знайти оперативну інформацію про отримання прихистку та гуманітарної допомоги для тимчасово переміщених осіб.

Сторінка центру зручна тим, що сюди стікаються дані з усіх регіонів України. Тут вказано адреси пунктів збору гуманітарної допомоги в різних містах, зокрема в обласних центрах, номери телефонів гуманітарних штабів і баз, кризових центрів, регіональних гарячих ліній для переселених осіб.

Обласні штаби публікують оголошення про кількість вільних місць у конкретних населених пунктах для розміщення тимчасово переміщених осіб.

Також оприлюднюються переліки товарів і продуктів, які на даний час найбільш необхідні для постраждалих від агресії РФ.

Регіональні штаби з розміщення тимчасово переміщених осіб закликають місцеве населення приносити до пунктів збору гуманітарної допомоги спальники, каремати, одяг, їжу. Це те, чого нині найбільше потребують діти, жінки, люди літнього віку, які тікають від війни.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Україн