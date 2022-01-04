Майже півмільйона «військових» пенсій підвищено в середньому на 787 гривень

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що з 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів.
Це люди, яким пенсія призначена за Законом України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
Міністр повідомила, що, зокрема,
• для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 грн.;
• для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн.;
• для 79 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривень.
Міністерство соцiальної політики України