Майже півмільйона «військових» пенсій підвищено в середньому на 787 гривень

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що з 1 березня 2022 року в середньому на 787 гривень підвищено пенсії для 486 796 військових пенсіонерів.

Це люди, яким пенсія призначена за Законом України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Міністр повідомила, що, зокрема,

• для 368 333 військових пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, розмір підвищення в середньому склав 837 грн.;

• для 39 235 військових пенсіонерів, які отримують пенсію по інвалідності, розмір підвищення в середньому склав 995 грн.;

• для 79 228 одержувачів пенсій в разі втрати годувальника розмір підвищення склав 451 гривень.

Міністерство соцiальної політики України