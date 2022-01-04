Люди, які вимушено перемістились через активні бойові дії, отримають по 2 або 3 тисячі гривень допомоги на проживання

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що внутрішньо переміщені особи, які змушені були покинути місце постійного проживання у зв’язку з широкомасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, отримають допомогу на проживання від держави у розмірі 3000 гривень на кожну дитину або людину з інвалідністю, та у розмірі 2000 гривень на кожну іншу особу.

Відповідне рішення було розроблено Мінсоцполітики та ухвалено Урядом.

Хто отримає допомогу ?

Допомогу отримають люди, які перемістилися з тимчасово окупованої території у Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, а також з територій активних бойових дій, які визначені в переліку, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 204, і отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу автоматично, без додаткового звернення, отримають також внутрішньо переміщені особи, які станом на 1 березня 2022 року отримували щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505.

«До мене були запитання, а що з тими людьми, які є «повторними» переселенцями, і змушені кидати свої домівки вдруге? Це люди, які вперше переїхали через бойові дії та окупацію Росією частини України протягом попередніх років, починаючи з 2014 року. Частина з них побудувала нове життя в Харкові, Бучі, Сумах, Ірпені, та інших містах які зараз опинились під вогнем ворога. І тепер ці люди переміщуються знову в безпечні місця.

Відповідаю: безумовно, вони також отримають допомогу на проживання, ми це передбачили в рішенні Уряду», - прокоментувала Марина Лазебна.

Як надаватиметься допомога

Допомога надаватиметься у таких розмірах:

• для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень на місяць,

• для інших осіб – 2000 гривень на місяць.

Виплата допомоги здійснюється через Ощадбанк на банківський рахунок (за стандартом IBAN), який отримувач вказав у заяві на допомогу.

Допомога надається щомісячно з місяця звернення на весь період введення воєнного стану плюс однин місяць після його припинення чи скасування.

Допомога виплачується за повний місяць незалежно від дати звернення за її наданням та дати припинення чи скасування воєнного стану.

Виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам не здійснюється за ті місяці, у яких вони відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Як отримати

Перше, що потрібно зробити, якщо інформації про людину ще немає у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, - це стати на облік як внутрішньо-переміщена особа та отримати відповідну довідку.

Наступним кроком – необхідно подати заяву на отримання допомоги на проживання.

Заяву з наступного тижня можна буде подати до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг.

«До кінця тижня необхідні зміни будуть внесені до програмного забезпечення, також за цей час налагодимо диференціацію розмірів виплати в залежності від категорії особи, яка звертається. Отже, вже з початку наступного тижня можна звертатись з заявами на отримання допомоги», - поінформувала Марина Лазебна.

Також після необхідних доопрацювань подати заяву можна буде через програмні засоби Порталу Дія. Орієнтовно доопрацювання буде завершено до кінця місяця.

«Зараз ми очікуємо, що за наданням допомоги на проживання звернуться близько 2 мільйонів людей, які були змушені покинути свої домівки через активні бойові дії. Це мами з дітьми, літні люди, люди з інвалідністю, які мають при собі одну валізу речей. Їм потрібна всебічна допомога.

Тому ми запропонували, а уряд погодився з нашою пропозицією в своєму рішенні, щоб розмір отриманої допомоги на проживання не враховувався при обчисленні сукупного доходу сім’ї при наданні всіх інших видів соціальних допомог, які надаються з урахуванням доходу. Також ця допомога на проживання не в податком на доходи фізичних осіб.

Тому я прошу всіх, хто переїхав з небезпечних населених місць, та потребує допомоги, реєструватись як внутрішньо переміщені особи і звертатись за допомогою.

Також я прошу тих, кому допомога не потрібна, хто не втратив роботу і може забезпечувати себе самостійно на новому місці, поступати згідно того, що Вам підказує совість», - прокоментувала Марина Лазебна.

Міністерство соцiальної політики України