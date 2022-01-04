Мінсоцполітики запустило платформу єДопомога для адресного та ефективного розподілу гуманітарної допомоги

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що Мінсоцполітики створило платформу єДопомога, яка забезпечує оперативний збір заявок з усіх регіонів України щодо потреб в гуманітарній допомозі, а також ефективний та адресний розподіл допомоги.

Платформа об'єднує можливості, ресурси та сильні сторони держави, бізнесу, громадських організацій, благодійних фондів та волонтерів у наданні гуманітарної допомоги постраждалим від війни, внутрішньо переміщеним особам та людям з вразливих категорій.

«Справа не в тому, щоб зібрати якомога більше гуманітарної допомоги та розподілити її між всіма регіонами порівну, а в тому щоб ця допомога задовольняла актуальні потреби конкретних людей, була адресною та ефективною. Платформа забезпечує комунікацію між тими, хто готовий надати допомогу, та тими, кому вона потрібна.

Через неї консолідуються та обробляються заявки на отримання та надання різних видів допомог. Забезпечення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими необхідними речами за цими заявками здійснюватиметься, як соціальними працівниками, так і через поштових операторів, таких як Укрпошта та Нова Пошта, а також через точки видачі гуманітарної допомоги», - прокоментувала Марина Лазебна.

Міністр подякувала всім хто брав участь у створенні платформи, долучився та долучається до збору гуманітарної допомоги, її оброки та адресної доставки.

Хочете допомогти або потрібна допомога?

Переходьте на платформу єДопомога за посиланням https://edopomoga.gov.ua

Платформа єДопомога створена Міністерством соціальної політики України за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Програми розвитку ООН в Україні.

Міністерство соцiальної політики України.