Уряд та агенції ООН об’єднають зусилля для надання грошових виплат постраждалим українцям, — Прем’єр-міністр
«Агенції ООН та Уряд України мають об’єднати зусилля у питанні впровадження програм грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, багатодітним родинам, родинам із дітками з інвалідністю та іншим громадянам. Використання сучасних цифрових технологій значно покращить надання такої адресної допомоги», — зазначив Прем’єр-міністр.
Денис Шмигаль також привітав рішення відновити роботу офісу представництва ООН у Києві. Крім того, найближчим часом до міста Буча Київської області прибуде спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини для фіксування злочинів, вчинених військами рф.
Уряд та агенції ООН об’єднають зусилля для надання грошових виплат постраждалим українцям, — Прем’єр-міністр
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