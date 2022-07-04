Уряд та агенції ООН об’єднають зусилля для надання грошових виплат постраждалим українцям, — Прем’єр-міністр

«Агенції ООН та Уряд України мають об’єднати зусилля у питанні впровадження програм грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, багатодітним родинам, родинам із дітками з інвалідністю та іншим громадянам. Використання сучасних цифрових технологій значно покращить надання такої адресної допомоги», — зазначив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також привітав рішення відновити роботу офісу представництва ООН у Києві. Крім того, найближчим часом до міста Буча Київської області прибуде спеціальна моніторингова місія ООН з прав людини для фіксування злочинів, вчинених військами рф.

Кабінет Міністрів України