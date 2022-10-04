Люди з деокупованих територій, постраждалі від воєнних дій, зможуть отримати грошові виплати

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, відповідно до якого кошти з гуманітарного рахунку, відкритого НБУ Мінсоцполітики дозволили використовувати також і для надання грошової допомоги постраждалим від воєнних дій.

«Ми маємо механізми підтримки внутрішньо переміщених осіб. Але також для нас дуже важливо було надати механізми швидкої фінансової допомоги людям на деокупованих територіях, які пережили страшні часи окупації. Якісь потреби ми закриваємо гуманітарною допомогою, але якісь, індивідуальні – неможливо забезпечити таким чином.

На територіях, де велись активні бойові дії, не працювали банки, пошта, органи соціального захисту. Люди, навіть отримуючи соціальні виплати або пенсію на картку, просто не мали можливості користуватись ними. І зараз, до відновлення інфраструктури, в тому числі, до відновлення роботи фінансової інфраструктури потребують коштів.

Тому Мінреінтеграції разом з Мінсоцполітики напрацьовують системне рішення про надання грошових виплат людям, які залишались у містах, де відбувались активні бойові дії, і які зараз звільнені. При цьому, опрацьовуються як швидкі механізми, певна «невідкладна фінансова допомога», для якої і потрібно було надати можливість використанні коштів з гуманітарного рахунку в НБУ, так і система виплат, яка фінансуватиметься з Державного бюджету», - прокоментувала Марина Лазебна

Міністерство соцiальної політики України