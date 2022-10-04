Крок назустріч людям: переселенці, які звернуться за допомогою на проживання до 30 квітня, отримають її, починаючи з березня, - Марина Лазебн

Міністр соціальної політики України, повідомила, що Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, відповідно до якого допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які звернулися за її наданням до 30 квітня 2022 року, надається починаючи з березня 2022 року.

«Через широкомасштабну агресію Росії проти України мільйони людей зараз вимушено покинули свої домівки та перемістились в інші регіони України. Не дивлячись на те, що ми розширили можливості для того, щоб стати на облік як внутрішньо переміщена особа ані технічних, ані людських ресурсів в громадах не вистачає на те, щоб швидко зареєструвати всіх переміщених.

Ми бачимо, що в багатьох місцях формуються черги на декілька тижнів.

Працівники органів соціального захисту населення, територіальних громад та ЦНАПів роблять титанічну роботу. З моменту введення воєнного стану на сьогодні вони вже зареєстрували в офлайн режимі, через особисті звернення близько 900 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

На жаль, поки не запрацювала онлайн реєстрація внутрішньо переміщених осіб та онлайн звернення за допомогою на проживання через Портал Дія.

Це пов’язано із тим, що інтегрувати в єдину систему різні інформаційні ресурси для того, щоб ідентифікувати людину та підтвердити факт її внутрішнього переміщення, достатньо складно. Зокрема, у випадках, коли людина була зареєстрована в одному місті, а фактично жила, працювала або навчалась в іншому місті. Крім цього, значна частина переселенців мають паперові паспорти, що також створює складнощі для забезпечення повністю автоматизованої інформаційної взаємодії.

Не зважаючи на складнощі, робота з автоматизації продовжується в цілодобовому режимі і ми очікуємо запуску відповідних можливостей в Дії вже найближчим часом.

Але люди, які потребують допомоги, мають її отримати, не дивлячись на технічні складнощі. Тому Мінсоцполітики запропонувало, а Уряд ухвалив рішення, яким внесено зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відповідно до цих змін термін звернення за отриманням допомоги на проживання з березня 2022 року продовжено. Якщо раніше було передбачено, що з березня допомогу на проживання отримають переселенці, які звернулись за її отриманням до 14 квітня, то тепер цей строк подовжено до 30 квітня 2022 року включно», - прокоментувала Марина Лазебна.

Міністр повідомила, що станом на сьогодні найбільша кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб у наступних областях:

• Вінницькій - 55 тисяч,

• Львівській - 50,5 тисяч,

• Хмельницькій - 47,4 тисяч,

• Полтавській - 46,1 тисяч,

• Закарпатській - 44 тисячі,

• Черкаській - 42 тисячі.

Міністерство соцiальної політики України