18. 04. 2022
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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.04 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 20600 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 790 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2041 од,
  • артилерійських систем – 381 од,
  • РСЗВ - 130 од,
  • засоби ППО - 67 од,
  • літаків – 167 од,
  • гелікоптерів – 147 од,
  • автомобільної техніки - 1487 од,
  • кораблі /катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 155.

Спеціальна техніка - 27.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються.

Міністерство оборони України

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