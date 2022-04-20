Субсидії на неопалювальний сезон перепризначать автоматично

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила що Уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке зміцнює захист права на отримання житлових субсидій та пільг, забезпує їх безперебійне призначення, нарахування та виплату у квітні та протягом неопалювального сезону 2022 року, в тому числі, автоматичне перепризначення у регіонах, де органи соціального захисту не працюють через активні бойові дії або тимчасову окупацію.

«Мають продовжувати отримувати субсидії люди з міст та сіл, де ідуть активні бойові дії, навіть у тих випадках, коли там не працюють органи соціального захисту. Для того, щоб нарахувати їм субсидії з центрального рівня, ми напрацювали спеціальних механізм розрахунку розмврів субсидій та пільг для таких отримувачів.

І, звичайно, в сучасних умовах, всі перепризначення мають відбуватись автоматично, щоб людині не потрібно було іти зайвий раз до органів соціального захисту», - прокоментувала Марина Лазебна.

Міністр повідомила, що автоматично, без звернення людини, відбудеться перепризначення субсидій на неопалювальний період з травня поточного року для всіх одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2021/22 років.

Таке перепризначення буде здійснюватись на підставі інформації, наявної в органах соціального захисту населення з оновленням даних про доходи осіб від ПФУ та ДПС.

Також, в результаті ухваленого Урядом рішення субсидію призначатимуть людям, які отримали валюту від благодійних організацій або придбали для оплати лікування чи навчання.

Для того, щоб забезпечити нарахування та виплату житлових субсидій та пільг отримувачам з регіонів, у яких тимчасово не працюють органи соціального захисту, встановлено спеціальний механізм визначення розміру житлових субсидій та пільг в квітні та протягом неопалювального сезону. Їхній розмір визначатиметься на основі розміру субсидії або пільги за січень 2022 року з урахуванням фактичних даних 2021 року про співвідношення середнього розміру субсидій або пільг у січні та квітні, а також у січні та вересні, як найбільш показовому місяці неопалювального сезону.

Це дозволяє, з одного боку, врахувати тарифи і ціни на житлово комунальні послуги цього року. А з іншого боку, враховує зміну розмірів субсидій та пільг в певному місяці по відношенню до січня на підставі фактичних даних за минулий рік.

Ще один крок назустріч людям з регіонів, де ведуться бойові дії: їм субсидію призначать з початку сезону, незалежно від того, в якому місяці сезону вони звернулись за призначенням.

Отримувачам субсидій з територій, де ведуться бойові дії, дозволили не інформувати про обставини, які впливають на призначення та розмір субсидії протягом воєнного стану. Але при цьому, вони зобов’язані поінформувати про такі обставини протягом першого місяця після скасування воєнного стану.

Міністерство соцiальної політики України