МОН розглядає можливість складання НМТ у країнах ЄС синхронно з Україною, - Сергій Шкарлет

Міністр освіти і науки України розповів про можливості складання національного мультипредметного тесту не лише в Україні, а й за кордоном.

Сергій Шкарлет повідомив, що абітурієнти зможуть пройти тестування на території України, де буде дозволяти безпекова ситуація, а також за межами держави, проте є винятки.

«Національний мультипредметний тест можна скласти в центрах тестування. Якщо ж абітурієнт перебуває на тимчасово окупованій території і у нього є можливість виїхати на підконтрольну українську територію, він також зможе скласти НМТ. Також ми розглядаємо можливість проведення атестації з мультипредметного тесту в режимі онлайн, але тут є проблема в правильній ідентифікації учасників. На сьогодні – це складне завдання, але ми намагаємося його вирішити», – зазначив Міністр.

Розглядається можливість проведення НМТ у країнах Європейського Союзу, зокрема у провідних університетах столиць цих країн, а також в аналогічній мережі до Українського центру якості освіти. Принципово важливою є часова синхронізація процесу. Саме тому організувати процес складання НМТ в Америці, Австралії чи Азії – неможливо.

Абітурієнти, які перебувають у небезпечній зоні і не можуть виїхати, матимуть можливість вступити до закладів вищої освіти за контрактною формою навчання.

«НМТ складатиметься виключно на бюджет і на висококон’юктурні спеціальності. Будуть напрями, на які можна вступити суто за заявою та мотиваційним листом, який подається онлайн. Для вступу до приватних закладів вищої освіти достатньо заяви та мотиваційного листа», – повідомив Сергій Шкарлет.

Також Міністр освіти і науки України анонсував проведення тренувального онлайн-тесту в червні.

Нагадаємо, українські учні за кордоном віддають перевагу онлайн-навчанню зі своїми вчителями.

МОЗ України