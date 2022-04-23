Мінцифри відповіло на часті запитання про послугу для внутрішньо переміщених осіб у Дії

Міністерство цифрової трансформації зібрало 5 найпоширеніших питань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у Дії, які ставляться в соцмережах відомства. І надало на них відповіді.
Я перебуваю за кордоном. Чи можу отримати довідку?
Внутрішньо переміщена особа — та, що змінила тимчасове місце проживання всередині країни. Для українців за кордоном діють допомоги від тих країн, до яких ви переїхали.
Подав заяву в Дії. Коли я отримаю довідку ВПО та виплати
Заява обробляється декілька днів. Після цього довідка з'явиться у вас у Дії поруч з іншими цифровими документами. Виплати нарахуються, щойно Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перераховує кошти у ваш банк.
У мене немає ID-картки чи закордонного паспорта в застосунку, я можу скористатися послугою в Дії?
Щоб отримати статус ВПО, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Особисті дані для формування довідки отримуються саме з біометричних паспортів.
Якщо в мене вже є довідка ВПО, я можу оформити виплату в Дії?
У застосунку можна отримати комплексну послугу: отримання статусу ВПО та виплати. Якщо ви вже маєте довідку ВПО, тоді для оформлення допомоги радимо звернутися в ЦНАП.
Якщо не вдалося з першого разу подати заявку?
Якщо вам не вдалося з першого разу подати заявку в Дії і «сталася помилка» — це пов’язано з великим навантаженням на державні реєстри. Скористайтеся послугою трохи пізніше.
Міністерство цифрової трансформації України