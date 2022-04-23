Мінцифри відповіло на часті запитання про послугу для внутрішньо переміщених осіб у Дії

Міністерство цифрової трансформації зібрало 5 найпоширеніших питань про послугу для внутрішньо переміщених осіб у Дії, які ставляться в соцмережах відомства. І надало на них відповіді.

Я перебуваю за кордоном. Чи можу отримати довідку?

Внутрішньо переміщена особа — та, що змінила тимчасове місце проживання всередині країни. Для українців за кордоном діють допомоги від тих країн, до яких ви переїхали.

Подав заяву в Дії. Коли я отримаю довідку ВПО та виплати

Заява обробляється декілька днів. Після цього довідка з'явиться у вас у Дії поруч з іншими цифровими документами. Виплати нарахуються, щойно Ощадбанк за поданням Мінсоцполітики перераховує кошти у ваш банк.

У мене немає ID-картки чи закордонного паспорта в застосунку, я можу скористатися послугою в Дії?

Щоб отримати статус ВПО, у застосунку має відображатися картка платника податків та один із паспортів: ID-картка або закордонний біометричний паспорт. Особисті дані для формування довідки отримуються саме з біометричних паспортів.

Якщо в мене вже є довідка ВПО, я можу оформити виплату в Дії?

У застосунку можна отримати комплексну послугу: отримання статусу ВПО та виплати. Якщо ви вже маєте довідку ВПО, тоді для оформлення допомоги радимо звернутися в ЦНАП.

Якщо не вдалося з першого разу подати заявку?

Якщо вам не вдалося з першого разу подати заявку в Дії і «‎сталася помилка»‎ — це пов’язано з великим навантаженням на державні реєстри. Скористайтеся послугою трохи пізніше.

Міністерство цифрової трансформації України