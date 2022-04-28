Мінсоцполітики разом зі структурами Червоного Хреста запровадять додаткові грошові виплати постраждалим від війни

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що Уряд ухвалив напрацьоване Мінсоцполітики рішення, відповідно до якого Мінсоцполітики разом з Місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариством Червоного Хреста України впровадять додаткові програми грошових виплат для найбільш вразливих груп з числа внутрішньо переміщених осіб.

«Ми залучаємо всіх міжнародних партнерів до скоординованої допомоги людям, постраждалим від війни. З кожним із партнерів обговорюємо вразливі групи, для яких вони готові фінансувати допомогу. Таким чином ми зможемо допомогти більшій кількості людей та надавати допомогу максимально адресно.

Про такі спільні програми ми вже домовились з Всесвітньою продовольчою програмою ООН та Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та ЮНІСЕФ. Програма з ЮНІСЕФ вже працює, з іншими – погоджуємо подробиці щодо категорій людей, яким вони фінансуватимуть допомогу.

Я рада, що Місія Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариство Червоного Хреста України долучились та об’єднали зусилля з Урядом та іншими міжнародними партнерами для допомоги найбільш вразливим.

Загалом в рамках додаткових програм, які ми вже погодили з міжнародними партнерами, розраховуємо надати додаткові грошові виплати 1,7 мільйонам людей», - прокоментувала Марина Лазебна.

В рамках реалізації проекту право на виплату додаткової грошової допомоги за рахунок коштів МЧКХ та ТЧХУ матимуть постраждалі від війни вразливі категорії населення, які буде окремо визначено у меморандумі про співпрацю, зокрема із числа внутрішньо переміщених осіб, відомості про яких містяться в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, а також з числа людей, які подали заявку на отримання допомоги через інформаційну платформу “єДопомога” (edopomoga.gov.ua ).

Орієнтовний загальний бюджет проекту становить 2,4 мільярдів гривень.

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2500 гривень на місяць.

Термін надання допомоги - 1 місяць. Термін може бути збільшений за наявності необхідного фінансування При цьому, можуть переглядатись критерії надання допомоги з огляду на потреби.

Допомога виплачується без окремого звернення людини, незалежно від отримання інших видів допомоги, зокрема виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Розмір отриманих додаткової грошової допомоги, отриманої в рамках програми, не враховується під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, та не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Міністерство соцiальної політики України