Більше 4 мільярдів гривень перераховано для виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, повідомила, що протягом квітня на виплату допомоги на проживання Мінсоцполітики спрямувало до Ощадбанку більше 4,1 мільярдів гривень чотирма траншами. Четвертий транш було перераховано 29 квітня в розмірі 1,5 мільярди гривень. Ощадбанк найближчими днями перерахує ці кошти на рахунки людей в українських банках, які отримувачі допомоги вказали у заявах на виплати.

«До нас продовжує надходити інформація з регіонів про осіб, які стали на облік як внутрішньо переміщені особи та подали заяви на допомогу. З одних регіонів вона надходить швидше, з інших – повільніше. У всіх різні технічні та людські ресурси.

Тому, якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтесь, ми продовжуємо в травні фінансувати виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам за березень та квітень по мірі того, як отримуємо інформацію від областей. Наступний транш плануємо перерахувати 2-3 травня.

Також нагадую, що згідно рішення Уряду за заявами на допомогу від імені малолітніх дітей, які переміщені без супроводу законних представників, допомога буде також виплачена, починаючи з березня, якщо заява подана до 15 травня», - прокоментувала Марина Лазебна.

Нагадуємо що відповідно до рішення Уряду допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам надається в наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 гривень;

для інших осіб — 2 000 гривень.

Отримана допомога на проживання не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та не враховується при обчисленні сукупного доходу домогосподарства під час призначення інших видів соціальної допомоги.

Виплата допомоги на проживання не припиняється внутрішньо переміщеним особам, які повернулись до місця постійного проживання, але є власниками нерухомого майна, знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, і подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок «Дія», або особисто через органи соціального захисту населення, уповноваженої особи громади або ЦНАП.

Міністерство соцiальної політики України