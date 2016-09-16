Оголошено місто-господаря Євробачення-2017

Пісенний конкурс Євробачення-2017 пройде в Києві, в міжнародному виставковому центрі на Лівому березі. Про це сьогодні на брифінгу повідомив глава Національної телекомпанії Зураб Аласанія, передає кореспондент ЛІГА.net.

Київ має досвід організації та проведення цього конкурсу - в 2005 році в столичному Палаці спорту відбувся ювілейний 50-й конкурс Євробачення. Право проводити його було отримано після того, як в 2004 році співачка Руслана посіла перше місце в Туреччині з піснею "Wild Dances".

Вже привітав киян з перемогою президент України Петро Порошенко. "Вітаємо і бажаємо киянам провести захід на найвищому рівні!" - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Традиційно Євробачення проходить в середині травня, точні дати оголошуються за кілька місяців до початку конкурсу.

Після перемоги української співачки Джамали на Євробаченні-2016 з піснею "1944", присвяченою депортації кримськотатарського народу, був оголошений конкурс серед українських міст на право проведення Євробачення-2017. Заявки подали Львів, Київ, Одеса, Дніпро, Харків і Херсон.

22 липня в фінал конкурсу вийшли Київ, Одеса і Дніпро.

Організатори кілька переносили оголошення міста-господаря Євробачення-2017: спочатку планувалося визначити переможця до 1 серпня, потім до Дня Незалежності, потім був скасований брифінг, анонсований на 25 серпня.

Глава Національної телекомпанії Зураб Аласанія (телекомпанія займається організацією конкурсу) пояснив затримку у визначенні міста-господаря конкурсу проблемами в організації. За його словами, робоча група організаційного комітету взяла тайм-аут - на уточнення і спільне доопрацювання позицій з містами.

Кабмін виділив Державному комітету телебачення і радіомовлення 450 млн грн з резервного фонду на проведення Євробачення-2017.

http://news.liga.net/ua/news/culture/12591035-ogolosheno_m_sto_gospodarya_vrobachennya_2017.htm