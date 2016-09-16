Скорочення та заміщення споживання газу альтернативними видами палива - питання енергетичної безпеки України, - Сергій Савчук

Скорочення та заміщення споживання газу альтернативними видами палива – питання енергетичної безпеки України. На цьому сьогодні наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук у ході виступу на спільному засіданні Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та Комітету у закордонних справах «Дипломатичний фронт. Шляхи посилення енергетичної безпеки».

На переконання Голови Агентства, національна енергетична безпека безпосередньо залежить від скорочення споживання традиційних енергетичних ресурсів, особливо газу. Важливу роль при вирішенні цього питання відіграє розвиток відновлюваної енергетики. Про це дбають вже всі країни світу. Сергій Савчук нагадав, що переломним моментом у розвитку «чистої» енергетики став 2015 рік, коли обсяг інвестицій у відновлювані джерела енергії вперше перевищив суму коштів, залучену у розвиток традиційної енергетики.

«Тому Україні життєво необхідно переймати досвід США, країн Європи та впроваджувати ефективні механізми скорочення та заміщення споживання традиційних енергоресурсів. Для цього вже чимало було зроблено. За два останні опалювальні сезони за трьома категоріями споживачів – населення, підприємства теплокомуненерго та бюджетна сфера - вдалося скоротити споживання газу на 7,2 млрд м3. За два роки додатково встановлено 1,2 ГВт теплових потужностей, що працюють на інших, крім газу, видів палива», - наголосив Голова.

Сергій Савчук також закликав представників депутатського корпусу прийняти законопроект щодо стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії (від 30.03.2016 № 4334), який розглядатиметься в сесійній залі 20 вересня цього року.

«Цим законопроектом ми даємо можливість інвестору, який буде виробляти тепло з інших, крім газу, видів палива, повертати свої інвестиції за гарантованим тарифом, закладеним у цьому законопроекті. Якщо у будь-якому місті України інвестор встановить твердопаливну котельню, то він буде чітко знати, що його тариф становитиме 90% від тарифу на тепло з газу. Завдяки цьому в Україні можна буде лише за рахунок таких інвесторів додатково замістити 3 млрд м3 газу на рік», - підкреслив Голова та додав, що прийняття законопроекту також сприятиме створенню нових робочих місць, розвитку малого та середнього бізнесу, додатковим надходженням у бюджет.

Довідково

Спільне засідання Комітету ВРУ з питань ПЕК та Комітету у закордонних справах «Дипломатичний фронт. Шляхи посилення енергетичної безпеки» відбулося за участю народних депутатів України, представників посольств Канади, Великобританії в Україні, Міненерговугілля, МЗС, Держенергоефективності, ключових енергетичних компаній, експертів у галузі енергетики, а також представників міжнародних організацій.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ