Урядовий комітет схвалив запровадження пілотного проекту у сфері держрегулювання цін на продукти харчування

Вчора урядовий комітет під головуванням Першого віце-прем’єр-міністра України Степана Кубіва схвалив проект постанови «Про реалізацію пілотного проекту щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів». Найближчим часом проект буде розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України.

Пілотний проект передбачає тимчасове скасування з 1 жовтня надмірного адміністративного регулювання цін на харчові продукти. Це потрібно для того, щоб оцінити, як втручання держави впливає на ціноутворення. Протягом трьох місяців буде вивчатися динаміка цін, і за результатами моніторингу буде прийняте рішення щодо скасування, обмеження чи поновлення такого регулювання.

Попередні дослідження демонструють, що адміністративне регулювання цін неефективне. А ціни на продукти, які штучно регулюються, ростуть в середньому на 20% швидше, ніж ціни на решту продуктів. «В умовах вільної конкуренції бізнес змушений пропонувати кращу ціну і для цього зовсім не потрібне втручання держави. Навпаки — таке втручання приносить лише шкоду, воно спотворює конкуренцію, обмежує доступ на ринок, провокує зростання цін та створює можливості для зловживань», - пояснює заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов.

Крім того, складність бюрократичних процедур створює величезні корупційні ризики та додатковий тиск на бізнес. Це підтверджують чисельні звернення галузевих об’єднань і бізнес-асоціацій. «Вперше за останні 15 років Уряд наважився зробити крок на зустріч бізнесу, і позбутися потворного радянського атавізму у вигляді держрегулювання цін. Це регулювання не тільки створює додаткові витрати бізнесу, які той потім перекладає на споживачів. Воно ще і блокує можливості для розвитку, зводячи нанівець позитивний ефект від економічної стабілізації», - додав Максим Нефьодов.

За його словами, регулювання цін не виконує головне своє завдання – захист соціально вразливих верств населення. «Таке регулювання вигідно лише хабарникам і популістам, і при цьому шкодить чесному бізнесу і простим українцям. Пілотний проект дозволить наочно продемонструвати, що ринок тримає ціни відповідно до попиту, а не через примусове держрегулювання», - зазначив заступник Міністра.

Рішення щодо відміни державного регулювання цін неодноразово обговорювалося з юристами, представниками бізнесу, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державної регуляторної служби України, Держпродспоживслужби та Антимонопольного комітету України.

Детальніше про вплив регулювання цін на продукти харчування дізнайтесь з презентації Мінекономрозвитку: http://bit.ly/29jQ4dJ.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ