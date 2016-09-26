Міністр оборони України підписав технічні умови для харчових наборів нового зразка

Сьогодні Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав технічні умови для харчових наборів нового зразка.

«Позаду – об’ємна і напружена робота волонтерів, спеціалістів Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України, – наголосив Степан Полторак. – Попереду – не менш важливий етап – погодження цих технічних умов із профільними міністерствами та Кабінетом Міністрів України. Але на шляху до реформування та вдосконалення забезпечення військовослужбовців не маємо права зупинятися».

Варто зазначити, що даними технічними умовами розширено асортимент страв, - наразі до раціону розроблено 18 страв. Калорійність для польових наборів нового зразка складає 3500 Ккал, а в посиленому варіанті для військовослужбовців у зоні проведення АТО - 4200 Ккал на добу та передбачається використання безполуменевого нагрівача їжі.

Розробники врахували досвід країн-членів НАТО щодо калорійності та упаковки, але у питанні асортименту страв врахували особливості національної кухні.

Окрім цього, у зазначеному харчовому наборі буде використовуватися нова технологія пакування (реторт-пакет), що дозволить отримати готові страви не потребуючи термічної обробки, та забезпечить компактність й зручність під час використання.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ