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Володимир Гройсман: Уряд збільшив більше ніж на 500 млн грн видатки на стипендії у проекті Бюджету на 2017 рік

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Уряд передбачив у проекті Державного бюджету на 2017 рік збільшення видатків на оплату стипендій більше ніж на 500 млн грн, що дозволить забезпечити стипендіями усіх студентів. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами у п'ятницю.

"Ми маємо сьогодні у проекті Бюджету на 2017 рік навіть збільшення видатків на оплату стипендій більше ніж на 500 млн грн. Це означає, що ми покриємо стипендіями усіх тих, хто має на них право", - заявив Володимир Гройсман.
Разом з тим, він зауважив, що потрібно збільшувати мотивацію за успіхи у навчання, тому мають бути підсилені академічні стипендії. Також важливо захистити стипендіями тих, хто потребує цього захисту через невеликий дохід своїх родин.

У цьому контексті Прем’єр-міністр висловив переконання, що Міністерство освіти і науки України знайде необхідний баланс, "щоб стимулювати тих, хто має успіхи в навчанні, і захистити тих, хто потребує захисту системи".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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