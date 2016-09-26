Володимир Гройсман: Скасування державного регулювання цін на продукти харчування - є антикорупційним кроком

Пілотний проект зі скасування державного регулювання цін на продукти харчування є антикорупційним кроком, який дозволить подолати один з інструментів тиску на бізнес. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами у п'ятницю.

"Ми прибираємо ще одну перепону, яка завжди була інструментом тиску на бізнес в роздрібній мережі торгівлі", - заявив Володимир Гройсман, коментуючи затвердження Кабінетом Міністрів пілотного проекту щодо скасування державного регулювання цін на продукти харчування, який почнеться 1 жовтня 2016 року і закінчиться 1 січня 2017 року.

На думку Прем’єр-міністра, регулювання цін на продукти харчування було ще однією годівницею для корупціонерів-чиновників, які ходили торговельними мережами і вимагали з них хабарі.

"Приходили, знаходили одну гривню, більше чи менше, і починали їх карати величезними штрафами, величезними санкціями. Це антикорупційний крок, який я думаю, буде правильно сприйнятий українським бізнесом. Якщо бізнес зрозуміє, що ми добросовісно підійшли до того, щоби не давати тиснути на бізнес, я думаю, що реакція бізнесу має бути адекватна. Але якщо хтось захоче зловживати, ми тоді будемо реагувати жорстко", - зауважив він.

Рішення про скасування державного регулювання цін на продукти харчування запроваджено як пілотний проект, щоби протягом трьох місяців подивитися та проаналізувати реакцію ринку. "Я переконаний у тому, що ситуація буде абсолютно нормальною. Якщо і будуть коливання, то я просив би їх не плутати із сезонними коливаннями цін", - наголосив Голова Уряду.

Коментуючи вірогідність підвищення цін на продукти харчування після такого рішення Уряду, Володимир Гройсман зазначив: "Хотів би подивитися в очі цим експертам. Якщо і буде якесь зростання, то тільки, можливо, від того, що будуть якісь сезонні коливання. Зараз аналітика показує, що у цей сезон великих коливань немає".

Він навів приклад аналітики, яка показує, що там, де ціни на продукти харчування регулюються, вони є вищими, ніж там, де ціни не регулюються.

Рішення щодо регулювання цін на продукти харчування були затверджені всередині 90-х років та змінені у 2007 році, зауважив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ