Володимир Гройсман вимагає навести порядок та забезпечити комфортні умови на пунктах перетину державного кордону

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає навести порядок на пунктах перетину державного кордону та забезпечити комфортні умови для громадян. Про це Голова Уряду заявив під час засідання Кабінету Міністрів України у вівторок.

"Вимога моя до ДФС, до прикордонної служби, сьогодні буде доручення і головам адміністрацій, обласних і районних, на територіях яких є пункти перетину, - наведіть там порядок. По-людськи. Щоб люди відчували, що про них хтось взагалі думає", - заявив Володимир Гройсман.

Голова Уряду зауважив, що на українських митницях не передбачено жодних умов для громадян, що очікують своєї черги на проходження контролю. Він навів досвід інших країн, де забезпечені чистота, вбиральні та медичні пункти.

"У нас в чергах стоять живі люди. На митниці черги у будь-якій країні - звичайна справа. Але там є людські умови. У нас же - чистий безлад. Жодних умов", - зазначив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ