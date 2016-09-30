Павло Розенко: Запуск накопичувальної пенсійної системи має відбутися не пізніше 2017 р. - це наша принципова позиція

Пенсійна реформа, зокрема введення накопичувальної системи пенсійного забезпечення, залишається одним із головних пріоритетів Уряду. Про це під час панельної дискусії «Реформування соціальної політики в умовах децентралізації управління» заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Введення накопичувальної системи пенсійного забезпечення залишається нашою принциповою позицією і це зафіксовано у Програмі діяльності Уряду», - сказав він.

Павло Розенко нагадав, що вже понад півтора роки у Верховній Раді України знаходиться законопроект, який передбачає введення накопичувальної системи і позбавлення Пенсійного Фонду невластивих видатків. «Зараз він вже доопрацьований і повторно внесений на розгляд депутатів», - уточнив він.

«І зараз нам всім, і народним депутатам України в тому числі, потрібно зробити все для того, щоб врешті-решт зрушити цю справу з мертвої точки, щоб елементи накопичувальної системи змогли стартувати вже з 2017 року», - наголосив Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ