Привітання Міністра освіти і науки Лілії Гриневич з Днем працівників освіти

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич привітала вихователів, учителів, викладачів та загалом усіх освітян з Днем працівників освіти.

"Сьогодні ви - на передовій боротьби за українську незалежність. На вас покладено дуже важке завдання - підготувати наших дітей і молодь до майбутнього. Яким буде це майбутнє? Про нього відомо лише одне - воно буде дуже відрізнятися від сьогоднішнього дня. Тому важливо дати дітям не лише знання, а підготувати їх до сміливого вирішення проблем, до того, як критично переосмислювати величезний потік інформації у сучасному інформаційному суспільстві», - зазначила Лілія Гриневич у своєму привітанні.

Вона додала, що зараз вчитель "недооцінений державою", тому Уряд підняв оплату праці педагогічних працівників на 2 розряди в єдиній тарифній сітці. Вже з наступного року зарплата вчителя має зрости на третину.



Цього, за словами Міністра освіти і науки, не достатньо, тому реальне бачення соціального статусу вчителя запропоновано у проекті Закону «Про освіту».



"Шановні колеги! Зичу вам міцного здоров’я, творчості, натхнення, в жодному разі не піддаватись професійному вигоранню, а у душі мати невичерпне джерело любові до дітей і до професії», - привітала освітян Лілія Гриневич.

Міністерство освіти і науки України