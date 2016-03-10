Андрій Рева: Службу зайнятості необхідно докорінно реформувати

Необхідна реформа як системи оплати праці, так і Служби зайнятості загалом. В цьому переконаний Міністр соціальної політики Андрій Рева. Адже існуюча на сьогодні система не стимулює людей до пошуку постійного місця роботи. Оскільки допомога з безробіття майже така, як і мінімальна заробітна плата, чимало осіб працюють по півроку, а потім стільки ж отримують допомогу з безробіття, перебиваючись випадковими підробітками, бо так вигідніше.

«Ми не вирішимо цю проблему, доки не реформуємо систему оплати праці загалом, - каже Міністр соціальної політики Андрій Рева. – І доки отримувати заробітну плату не стане вигідніше, ніж сидіти на соціалці – нічого не поміняється. Окрім того, необхідно докорінно реформувати Службу зайнятості. Із посередників, котрі існують на ринку праці між працівниками й роботодавцями, - цей орган найнеефективніший».

На думку Андрія Реви, Служба зайнятості взагалі не повинна займатися пошуком роботи, вона має лише оформляти безробітних і передавати такі списки до приватних рекрутингових агентств. Ті будуть шукати їм роботу, а соціальні служби виплачуватимуть агентам за кожного працевлаштованого винагороду після проходження шукачем роботи випробувального терміну.

Крім того, зараз Служба зайнятості занадто централізована, вважає Міністр, - у своїй роботі вона не бере до уваги місцеві реалії.

Тобто під час перепрофілювання безробітних Служба зайнятості пропонує навчання за якимись спущеними згори списками професій – перукарі, кухарі, бармени. Тоді як в окремо взятому місті необхідні, скажімо, слюсарі, токарі, водії трамваїв... Відтак, у багатьох містах місцева влада і як замовник, і як споживач робочої сили, не може знайти спільну мову зі Службою зайнятості.

ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ