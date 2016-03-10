Міноборони закуповуватиме сухпайки нового зразка

«За дорученням Президента України сьогодні після винесення мною на голосування проекту постанови щодо внесення змін до норм харчування, Уряд одноголосно проголосував «за» та схвалив запропоновані зміни. Це дасть змогу нам закуповувати сухпай нового зразка», - повідомив сьогодні, 3 жовтня, Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.

Керівник вітчизняного оборонного відомства зазначив, що від початку роботи ініціативної групи й до втілення зазначених змін у життя, минуло багато часу, багато зусиль було витрачено: численні погодження із органами державної влади, роз’яснення та обґрунтування запропонованих змін.

«Хочу зазначити, що нововведення не потребують додаткового фінансування із держбюджету: на закупівлю нових сухпаїв цього року ми знайшли кошти з бюджету шляхом перерозподілу, а в пропозиціях до бюджету-2017 передбачили та врахували дану статтю витрат», – наголосив Степан Полторак.

Перш за все ці норми та технічні умови були розроблені для покращення якості харчування військовослужбовців, які перебувають в АТО та у польових умовах не мають можливості готувати гарячу їжу.

Так, цією постановою вводиться нова норма харчування №15, – добовий польовий набір продуктів з калорійністю 3500 Ккал, що є покращеною альтернативою існуючого сухпайка. Передбачена порціонна видача норми, – тобто сніданок, обід та вечеря, до яких додатково видається бутильована вода – 0,5 л на кожен раціон. Окрім того, задокументовано посилений раціон для учасників АТО, в якому калорійність збільшено на 600 Ккал.

Із нововведень – включення до раціону сухофруктів, шоколаду, кави, смачних перших та других страв. Вперше використовується ретор-пакет та безполуменевий нагрівач їжі. Завдяки новим технологіям пакування, військовослужбовці отримують можливість харчуватися першими та другими стравами без використання термічної обробки.

«Уже невдовзі Міністерство оборони розпочне закупівлі даних сухпайків», – зазначив генерал армії України Степан Полторак.

Міністр оборони України висловив вдячність Уряду за чітку позицію та допомогу в реалізації реформування забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ