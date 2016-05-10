Цифри накопичення запасів вугілля та газу на початок осінньо-зимового періоду є обґрунтованими, - Міненерговугілля

Під час круглого столу, що відбувся сьогодні в УКМЦ, радник Міністра Костянтин Ущаповський проінформував про стан підготовки до осінньо-зимового періоду 2016/2017 року та проведену Міненерговугілля роботу щодо його сталого проходження. Зокрема, зазначив, що затверджені цифри щодо необхідних запасів вугілля (2,2 млн тонн) та газу (17 млрд куб метрів) на початок опалювального періоду затверджені на основі серйозних підрахунків та аргументів, наданих Міненерговугілля. Причому, розглядалися варіанти проходження ОЗП за критичних, низьких температур, а також за теплої погоди. Тому, щоб утворити стратегічний запас газу на випадок тривалого періоду низьких температур, Уряд збільшив величину запасу газу з 14,5 до 17 млрд куб. метрів. К.Ущаповський пояснив, що це запас на випадок критичної ситуації, і він не обов’язково буде спалений. «На випадок форс-мажорних обставин у нас у сховищах буде газ, і ми в будь-який час зможемо запустити газо-мазутні блоки для сталого проходження зими», - наголосив він.

Щодо запасів вугілля К. Ущаповський повідомив, що здійснюється диверсифікація постачання вугілля на ТЕС, з огляду на те, що існують ризики щодо постачання із неконтрольованої українською владою території. Водночас на початок опалювального періоду станції потребують запасів вугілля 2,2 млн тонн, яких достатньо за умов налагодженого стабільного постачання, у тому числі надходження законтрактованого імпортованого вугілля з ПАР.

Крім того, К.Ущаповський зазначив, що цього року важливим елементом підготовки є скоординованість дій Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, Віце-прем’єр-міністра В. Кістіона та Міністра І. Насалика. Проводяться штаби, під час яких оперативно вирішуються питання щодо постачання вугілля на ТЕС та ТЕЦ України, забезпечення вагонами для відвантаження та перевезення вугілля, ремонту енергоблоків тощо. «Відпрацьовані всі механізми, щоб оперативно вирішувати питання роботи енергосистеми України», - наголосив радник Міністра.

К.Ущаповський зауважив, що Міненерговугілля враховує досвід попередніх років, у тому числі й прорахунки. Зокрема, наголосив, що підприємствам важливо починати укладати контракти на постачання імпортованого вугілля одразу після завершення ОЗП, щоб встигнути накопичити необхідну кількість.

Заступник директора з оперативного керування - головний диспетчер НЕК «Укренерго» В. Зайченко пояснив, що цього року спостерігається зниження споживання електроенергії до 12% (на контрольованій території), крім того, Україна не постачає електроенергію до АРК Крим, а також у балансі не враховано неконтрольовану територію, що в підсумку становить близько 30%, тому й потреби у вугіллі для проходження ОЗП зменшились. Незначне відставання в накопиченні вугілля дорівнює приблизно 4-денному запасу, тому не є критичним. Також В. Зайченко наголосив, що із запуском відремонтованих енергоблоків АЕС очікується профіцит електроенергії, тому планується, що блоки ТЕС у нічний період будуть працювати мінімальним складом для збалансування енергосистеми.

«НЕК «Укренерго» готове пройти цей опалювальний період без відключень електроенергії для споживачів», - запевнив головний диспетчер.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ