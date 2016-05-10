Володимир Гройсман: Сьогодні в Україні ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири

Заяви деяких народних депутатів про те, що в українців забирають помешкання за несплату житлово-комунальних послуг, не відповідає дійсності. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання Уряду у середу.

"Сьогодні в Україні ніхто ні в кого за несплату житлово-комунальних послуг не забирає квартири. А якщо, не дай Бог, хтось дозволить собі простягнути свої брудні руки до українських громадян, які живуть у своїх помешканнях, використовуючи борги за житлово-комунальні послуги, ми по цих брудних руках як Уряд України дамо і захистимо кожну українську родину", - заявив Володимир Гройсман.

Голова Уряду зазначив, що на засіданні Парламенту два народні депутати України зі "споріднених" політичних сил - Опозиційний блок та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - заявили про те, що в українців за несплату коштів за житлово-комунальні послуги забирають квартири. "Хочу сказати, шановні колеги, русизмом: "Типун вам на язик!" - зазначив Володимир Гройсман.

"Це чергова брехня з трибуни Верховної Ради України, яка не має під собою жодних підстав", - підкреслив Прем’єр-міністр, говорячи про заяви вищезгаданих народних депутатів.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ