Раціон нових сухпайків для військовослужбовців адаптовано під українського споживача на основі національної культури харчування. Про це, сьогодні, 6 жовтня, під час претезентації сухих пайків нового зразка на брифінгу в прес-центрі Міністерства оборони України повідомив начальник Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України підполковник Дмитро Марченко.

Презентуючи нові сухі пайки він розповів, що за дорученням Міністра оборони України фахівцями Центру було розроблено новий добовий польовий набір. Під час розробки фахівці вивчали досвід країн-членів НАТО, досліджували види упаковки для фасування продуктів харчування, що входять до індивідуального пайка військовослужбовця тощо.

За результатами проведеної роботи було прийнято рішення щодо впровадження нового сухого пайка з використанням реторт-упаковки, яка дає можливість тривалого зберігання готових страв без додавання консервантів, завдяки сучасним способам обробки та автоклавування (обробка при високих температурах).

«26 вересня цього року Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав технічні умови для харчових наборів нового зразка. Цьому передувала об’ємна і напружена робота волонтерів, а також безпосередньо спеціалістів нашого Центру», – наголосив підполковник Дмитро Марченко.

«Даними технічними умовами розширено асортимент страв, – наразі до раціону розроблено не менше 7 раціонів різних страв. Цей раціон адаптовано під українського споживача на основі національної культури харчування. Тобто до раціону включено страви, якими наші бійці звикли харчуватися вдома: борщ, супи, каші гречана з м’ясом, пшенична та перлова, тушкована картопля», – підкреслив начальник Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗС України.

За його словами, калорійність польових наборів нового зразка складає 3500 Ккал, а в посиленому варіанті для військовослужбовців, які виконують завдання в районі проведення АТО – 4100 Ккал на добу.

Підполковник Дмитро Марченко підкреслив, що нові варіанти сухих пайків вже були апробовані військовослужбовцями безпосередньо в районі проведення АТО, куди їх особисто доставили фахівці Центру. Протягом тижня їх в умовах ведення бойових дій “тестували” військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС України та морпіхи з 36-ї бригади морської піхоти ВМС ЗС України. Особливу увагу було приділено смаковим якостям готових страв, зручності упаковки, її зовнішньому вигляду, доцільності використання безполуменевого нагрівача.

«Пайки отримали схвальні відгуки від бійців», – наголосив офіцер.

Також начальник Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України повідомив, що перед проведенням апробації безпосередньо військовослужбовцями було проведено низку робочих зустрічей та отримано рекомендації від державних наукових та науково-дослідних установ й організацій на проведення досліджень складових добового польового набору продуктів на відповідність показникам якості та безпечності відповідно до вимог нормативної документації.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ