Мінсоцполітики розробляє систему «преміювання» за енергоефективність

Зекономлені сім’ями на субсидіях кошти залишатимуться на рахунках людей лише в межах одного опалювального періоду. Якщо сім’я використає менше газу, ніж встановлено соціальним нормативом, зекономлені кошти будуть оформлювати у рахунок майбутніх платежів, в тому числі обов’язкової плати за комунальні послуги, інформують в Міністерстві соціальної політики.

Відтак, вартість неспожитого газу у тепліші місяці опалювального періоду можна використати в разі перевищення норми у холодніший період. Наприклад, якщо сім’я у листопаді спожила на 100 кубів газу менше, ніж встановлено нормою, то цей обсяг газу вона може спожити у холодніші місяці, наприклад у січні.

За підсумком опалювального періоду на рахунках отримувачів субсидій залишатиметься лише вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії (в залежності газове чи електричне опалення).

Крім того, Уряд приступив до роботи над тим, щоб монетизувати залишки невикористаних субсидій після завершення нового опалювального сезону. Тобто, щоб зекономлена сума житлової субсидії перераховувалася споживачам, які вели енергоефективне домогосподарство, у вигляді грошової премії за енергоефективність.

Нагадаємо, через те, що соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, не відповідали реальному споживанню послуг, в минулий опалювальний період (2015-2016рр.) на рахунок отримувачів субсидій утворилася сума невикористаних субсидій у розмірі понад 10 млрд. грн.. Через це Уряд був вимушений відкоригувати соціальний норматив, наблизивши його до реального споживання. Так, соціальний норматив на обігрів приміщення зменшено до 5,5 куб м газу на кожен квадратний метр опалювальної площі.

Враховуючи обмеженість бюджетних коштів, невикористані суми субсидії – все що перевищувало вартість 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії – у цьому році буде повернуто до Державного бюджету.

Міністерство соцiальної політики України