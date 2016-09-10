На Покрову Укрзалізниця призначила 11 додаткових поїздів

Для зручних подорожей під час святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України ПАТ «Укрзалізниця» призначено загалом 11 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.



З 13 по 16 жовтня додатково курсуватимуть такі поїзди:

1. № 191/192 Київ – Львів (із Києва та Львова 14 та 16 жовтня);

2. № 197/198 Київ – Ковель (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);

3. № 207/239 Київ – Ужгород (із Києва 13 жовтня та зворотно 16 жовтня);

4. № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Ворохта (із Києва 13 жовтня, із Ворохти – 16 жовтня);

5. № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці (із Києва 13 жовтня, з Чернівців 16 жовтня);

6. № 275/276 Київ –Хмельницький (туди та зворотно 14 та 16 жовтня);

7. № 223/224 Київ – Одеса (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);

8. № 180/179 Київ – Дніпро (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);

9. № 258/228 Одеса – Львів (із Києва 13 жовтня та зворотно 16 жовтня);

10. № 232/231 Запоріжжя – Івано Франківськ (з Києва 13 жовтня);

11. № 728/727 Київ – Харків (із Києва 13 та 14 жовтня та зворотно 16 жовтня).



Ознайомитися з графіком руху поїздів та придбати квитки можна на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"