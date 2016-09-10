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На Покрову Укрзалізниця призначила 11 додаткових поїздів

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Для зручних подорожей під час святкування Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України ПАТ «Укрзалізниця» призначено загалом 11 додаткових поїздів у найбільш популярних напрямках.

З 13 по 16 жовтня додатково курсуватимуть такі поїзди:
1. № 191/192 Київ – Львів (із Києва та Львова 14 та 16 жовтня);
2. № 197/198 Київ – Ковель (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);
3. № 207/239 Київ – Ужгород (із Києва 13 жовтня та зворотно 16 жовтня);
4. № 217/218 Київ – Івано-Франківськ – Ворохта (із Києва 13 жовтня, із Ворохти – 16 жовтня);
5. № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці (із Києва 13 жовтня, з Чернівців 16 жовтня);
6. № 275/276 Київ –Хмельницький (туди та зворотно 14 та 16 жовтня);
7. № 223/224 Київ – Одеса (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);
8. № 180/179 Київ – Дніпро (туди і зворотно 14 та 16 жовтня);
9. № 258/228 Одеса – Львів (із Києва 13 жовтня та зворотно 16 жовтня);
10. № 232/231 Запоріжжя – Івано Франківськ (з Києва 13 жовтня);
11. № 728/727 Київ – Харків (із Києва 13 та 14 жовтня та зворотно 16 жовтня).

Ознайомитися з графіком руху поїздів та придбати квитки можна на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

ПАТ "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

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