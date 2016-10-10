Міноборони:Україна не відводить війська в односторонньому порядку

Якщо гібридна російська армія буде саботувати процес розведення військ в зоні АТО, ніякого відводу ЗСУ також не буде, заявили в Міноборони

В односторонньому порядку відводити війська від лінії розмежування ЗСУ не будуть. Про це заступник начальника управління Міноборони Сергій Галушко заявив в ефірі каналу 112 .

"Мова не йде - ні в якому разі! - про односторонні дії з нашого боку. Є механізм контролю, що робить противник: наша розвідка працює. Якщо ми бачимо, що їх сторона не робить чогось або намагається нас обдурити, то наші підрозділи не відводяться", - сказав він.

За словами офіцера, якщо угода про відвід сил і засобів спрацює на трьох експериментальних ділянках, то домовленість поширять і на інші населені пункти вздовж лінії розмежування.

21 вересня 2016 року у переговорах в Мінську контактна група домовилася про розведення сил і засобів за трьома напрямками: Петрівське, Золоте та Станиця Луганська. Процес стартував 7 жовтня на лінії Богданівка-Петровське. В районі Станиці бойовики саботують відведення.

10 жовтня представник гуманітарної підгрупи на переговорах в Мінську Ірина Геращенко заявила, що зараз спостерігачі ОБСЄ лише епізодично навідуються на ділянки відводу військ. На це в ОБСЄ заявили, що вночі спостерігачі не патрулюють через погану видимість і небезпеку, в першу чергу, через мінування місцевості.

http://news.liga.net/ua/news/politics/13090011-m_noboroni_ukra_na_ne_v_dvodit_v_yska_v_odnostoronnomu_poryadku.htm