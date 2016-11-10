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КМДА: від завтра у Києві вмикається опалення у будинках

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За планом, початок підключення до тепла мав бути не раніше 17 жовтня

Вже від завтра, 12 жовтня, у будинках киян почнуть вмикати теплопостачання. Про повідомили у прес-службі КМДА.

"Оскільки температура повітря знижується, і в наступні дні середньодобова температура буде нижчою за +8 градусів, ми вирішили, що вже необхідно розпочати подачу тепла в житлові будинки. Оскільки технологічний процес запуску системи потребує певного часу", – зазначив міський голова столиці Віталій Кличко.

Як відомо, заклади соціальної сфери – лікарні, поліклініки, школи та дитсадки у Києві почали підключати до теплопостачання з 10 жовтня.

"Підключення до тепла житлових будинків, відповідно до графіку, поданого ПАТ "Київенерго" та ТОВ "Єврореконструкція", мало початися 17 жовтня. Втім, за рішенням міської влади, теплопідприємства повинні розпочати подачу теплоносія в оселі киян з 12 жовтня", – додали у міськадміністрації.

http://www.5.ua/kyiv/kmda-vid-zavtra-u-kyievi-vmykaietsia-opalennia-u-budynkakh-128080.html

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