Представники Уряду виїхали на місце обвалу школи у м. Василькові

Комісія з представників Уряду встановить обставини обвалу школи у м. Васильків Київської області та винних у порушеннях щодо підготовки закладу до навчального року. У зв'язку з надзвичайною ситуацією Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дасть доручення здійснити перевірку дитячих закладів на місцях.

Про це Володимир Гройсман заявив, відкриваючи засідання Уряду у вівторок.

Прем’єр-міністр повідомив, що у місті Васильків відбулося обрушення стіни школи. За наданою інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, жертв і постраждалих немає.

На місце надзвичайної ситуації прибули служби, що здійснять технічну експертизу і визначать, що потрібно зробити для відновлення школи, зазначив пізніше на засіданні Володимир Гройсман. Здійснено ще одну перевірку, постраждалих немає.

Наступного тижня шкільні заняття відбудуться у іншій школі, що знаходиться поряд.

Голова Уряду вже провів розмову з міським головою Василькова.

"Я вже направив туди представників Уряду: Віце-прем'єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, заступника Міністра освіти і науки. Там працює ДСНС, - заявив Володимир Гройсман. - Зараз ми розберемося на місці, що відбулося".

Прем’єр-міністр висловив переконання, що перед тим, як допустити школу до навчального року, відповідальні комісії напевне здійснювали перевірку та огляд будівлі.

"Зараз, за результатами роботи комісії, ми розберемося, хто ставив які підписи, і кожен, хто допустив такі порушення, які довели до таких речей – можливо, хтось добудовував там, перебудовував, довантажував на існуючу будівлю, – у цьому всьому маємо розібратися для того, щоби покарати, з одного боку, а з іншого боку, щоб іншим було не повадно", - заявив Володимир Гройсман.

За його словами, такі надзвичайні ситуації відбуваються через байдужість, безвідповідальність та неувагу до важливих речей.

Пізніше на засіданні Уряду Прем’єр-міністр повідомив, що дасть доручення провести перевірку дитячих закладів на місцях.

"Сьогодні буде доручення усім на місцях перевірити усі дитячі заклади: школи, дитячі садочки, майданчики - ще раз треба обійти і подивитися, щоб не було жодної небезпеки у навчальному процесі", - заявив Володимир Гройсман.

Він наголосив, що місцеві влади мають більше уваги приділити до місць, де знаходяться діти, люди похилого віку.

У цьому контексті Прем’єр-міністр звернувся до сільських, селищних, міських голів та голів адміністрацій оглянути свої господарства, визначити потенційні загрози та шляхи їх ліквідації.

"Безгосподарності допускати неможливо абсолютно. Головне - не допускати таких трагічних ситуацій. Безпека має бути на першому місці", - підкреслив Володимир Гройсман.

Уряд допоможе відновити школу та навести порядок, зазначив Прем’єр-міністр.

Голова Уряду також буде інформувати про ведення протиаварійних, ліквідаційних робіт.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ