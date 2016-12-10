"Найбільша цінність армії - це люди", - Міністр оборони - учасникам АТО

Сьогодні, 11 жовтня, напередодні Дня захисника України Міністр оборони генерал армії України Степан Полторак зустрівся з військовослужбовцями Збройних Сил України – учасниками антитерористичної операції.

«Для мене ця зустріч особлива. Адже це можливість побачити і привітати людей, які з першого дня російської агресії проти України визначилися, що їх місце не вдома, а там – де небезпечно. Які вирішили, що головним завданням є захист своєї країни, своєї Вітчизни. Дуже приємно, що кожен з вас вибрав саме такий шлях!» – зауважив на початку зустрічі керівник оборонного відомства.

Вітаючи військовослужбовців, він розповів, що закордонні колеги часто відмічають, на скільки особливі в Україні люди.

«Я не перебільшу, якщо скажу, що найбільша цінність нашої армії, - її люди, які патріотично налаштовані, здатні на мужні та героїчні вчинки, здатні швидко навчатися новому», – наголосив генерал армії України Степан Полторак.

На завершення зустрічі за особистий внесок у зміцнення обороноздатності держави, сумлінне служіння українському народові, зразкове виконання військового обов’язку, високий професіоналізм Міністр оборони України нагородив військовослужбовців ЗС України відомчими відзнаками, цінними подарунками та грошовими преміями у розмірі 10 тисяч гривень. Крім того, двох бойових офіцерів було нагороджено вогнепальною зброєю.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ