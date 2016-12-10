Уряд виділить державну підтримку у розмірі 500 млн грн щороку на завершення будівництва мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі

Уряд готовий виділити державну підтримку у розмірі 500 млн грн щороку на завершення будівництва мостових переходів через річку Дніпро у Запоріжжі. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спілкування із журналістами у м. Запоріжжя. "Ми можемо визначити цей проект як пріоритетний і дати державну підтримку у рамках 500 млн грн щороку для того, щоб завершити цей проект", - заявив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр також висловив сподівання, що обласна державна адміністрація, обласна рада, міська рада, міський голова продовжать "добру традицію" виділення коштів на закінчення будівництва мостових переходів у рамках співфінансування. Такі можливості у місцевої влади завдяки фінансовій децентралізації є, зазначив він.

"Я думаю, що за три роки технологічно, технічно і фінансово цей проект можливо зробити. Повну підтримку Уряд надасть для того, щоб це стало реальністю", - підкреслив Прем’єр-міністр.

Голова Уряду зауважив, що пройшло більше 10 років з моменту, як вперше почалося обговорення про необхідність будівництва мостових переходів через Дніпро у Запоріжжі, а об'єкт досі не побудований.

Він зауважив, що після того, як "депутатське лобі" поставило питання про державну підтримку такого будівництва, Уряд цього року виділив понад 200 млн грн для того, щоб розблокували процес фінансування будівництва мостових переходів.

Також учора на засіданні Уряду було розблоковано розмитнення металевих конструкцій, що не відбувалося протягом трьох років, повідомив Прем’єр-міністр. Фактично, підрядні організації можуть планово будувати цей об'єкт, зазначив Володимир Гройсман.

У рамках робочої поїздки до Дніпропетровської та Запорізької областей Голова Уряду ознайомився із ходом будівництва мостових переходів через р. Дніпро на о. Хортиця.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ