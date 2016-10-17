Сергій Савчук: Енергоефективність – можливість гідно пройти опалювальний сезон, захистити населення та зменшити рахунки за комунальні послуги

15 жовтня 2016 року у прямому ефірі телеканалу «Еспресо.TV» Голова Держенергоефективності Сергій Савчук розповів про необхідність зменшувати споживання енергоресурсів, впроваджувати енергоефективні заходи, а також про перспективи заміщення газу альтернативними видами палива.

“Сьогодні вся країна, кожна сім'я мають перейматися тим, як пройти опалювальний сезон. Питання енергоефективності на часі. Адже якщо ми всі будемо впроваджувати заходи з енергозбереження, ми менше споживатимемо газу, тепла, води, а отже – і рахунки за комунальні послуги зменшаться”, - наголосив Сергій Савчук.

Як зазначив Голова Агентства, саме так вчинили вже близько 200 тисяч родин, які своєю активною позицією проголосували за урядову програму з енергоефективності. Вони отримали безповоротну фінансову допомогу на утеплення житла, встановлення ІТП, лічильників, заміну вікон тощо. Серед учасників програми – вже 415 ОСББ. Деякі з них вже вдруге беруть участь у програмі. У результаті ОСББ в різних регіонах країни вдвічі зменшили платіжки за тепло, а вартість квартир у багатоповерхівках зросла на 25%.

«Щотижня близько 20 ОСББ стають учасниками програми та утеплюються, а ми повертаємо їм 40% суми залученого кредиту. Якщо у багатоповерховому будинку є сім’я – отримувач субсидій, то відшкодування значно більше – до 70%», - нагадав умови програми Сергій Савчук та додав, що додаткову фінансову допомогу на утеплення надає і місцева влада.

«Наприклад, міський голова Києва Володимир Кличко підписав з нами меморандум про співпрацю, і через кілька місяців Київрада прийняла рішення про надання ОСББ 30% безповоротної фінансової допомоги на утеплення. Тож, давайте порахуємо: Агентство надає від 40% до 70% допомоги в залежності від кількості субсидіантів у будинку, а міська рада - 30%. Майже всю суму залучених коштів на утеплення повертає держава, то чому б не утеплитися!», - підкреслив Голова.

У ході бесіди з журналістами Сергій Савчук також наголосив на тому, що газ – не єдине джерело тепла в Україні. Сьогодні існує нагальна необхідність його скорочувати та заміщувати альтернативними видами палива. Для цього в країні величезний невикористаний потенціал. В ефірі телеканалу Голова Агентства розповів про останні законодавчі ініціативи щодо стимулювання виробництва тепла з альтернативних джерел та створення конкурентного ринку тепла в Україні.

Детальніше про це можна дізнатися, переглянувши відеозапис ефіру телеканалу «Еспресо.TV» за участю Голови Держенергоефективності Сергія Савчука за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7_6NhtVrLXQ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ