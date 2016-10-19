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Мінсоцполітики пропонує внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

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З метою поновлення права щодо отримання щорічної допомоги на оздоровлення дітьми, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованими із зони відчуження у 1986 році Урядовим комітетом з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку 12.10.2016 схвалено розроблений Мінсоцполітики проект Закону України „Про внесення зміни до статті 48 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Такі зміни зумовлені технічною помилкою, що виникла у ході прийняття Закону № 1339-VIII, у результаті чого діти, які втратили одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та особи, які евакуйовані із зони відчуження у 1986 році, були позбавлені права на щорічну допомогу на оздоровлення.

Крім того, законопроектом доопрацьовано частину першу статті 48 Закону на предмет уточнення її положень, а саме в частині здійснення компенсаційних виплат у зв’язку із втратою годувальника.

Відповідно до статті 13 Закону держава бере на себе відповідальність за завдану шкоду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та зобов’язується відшкодовувати її, а також за втрату годувальника, якщо його смерть пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

З огляду на зазначене, одноразова компенсація у зв’язку з втратою годувальника, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, виплачується дружині чи чоловікові в разі, коли вони не одружилися вдруге, сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в якій є непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його смерті.

19.10.2016 проект акта буде розглянуто на засіданні Кабінету Міністрів України.

Міністерство соцiальної політики України

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