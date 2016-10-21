Фонд народонаселення ООН презентував другу фазу проекту, який діятиме на Донеччині

19 жовтня 2016 року Донецьку область відвідав Голова Фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік.

Під час візиту пройшла прес-конференція, в ході якої було презентовано другу фазу проекту ФН ООН «Відповідь на гострі гуманітарні потреби найбільш вразливих жінок та неповнолітніх дівчат, які постраждали від збройного конфлікту на сході України. Фаза 2: Поєднання заходів гуманітарного реагування із вирішенням довготривалих наслідків кризи».

Отже, з жовтня 2016 року в Донецькій області розпочинають роботи три нові бригади соціально-психологічної допомоги. ФН ООН розширяє територіальну присутність мобільних бригад, збільшує їх кількість та переформатовує «географію покриття», після чого вони базуватимуться у містах Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка, Добропілля, Новогродівка, Бахмут, Волноваха та охоплюватимуть прилеглі райони й населенні пункти.

На мобільні бригади буде перекладено основне завдання по роботі з людьми, які постраждали від насилля.

За період з листопада 2015 року до 1 жовтня 2016 мобільні бригади виявили та допомогли у Донецькій області в 1734 випадках. Загалом, діяльність ФН ООН у Донецькій області охопила широке коло першочергових питань, пов’язаних із реагуванням на гендерно обумовлене насильство, та посилила можливості урядових та неурядових партнерів у сфері надання допомоги постраждалим.

Міністерство соцiальної політики України