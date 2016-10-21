Христина Юшкевич: Україні потрібна Національна лісова стратегія

Для розвитку галузі необхідна Національна лісова стратегія, яка буде базуватися на принципах збереження екології, впровадження новітніх технологій та збережені місцевих традицій. На цьому наголосила т.в.о. Голови Державного агентства лісових ресурсів Христина Юшкевич під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

Засідання відбулося в Національному університеті біоресурсів та природокористування 19 жовтня 2016 року.

«Розроблення нацстратегії це початок реформування лісової галузі. Але ми всі розуміємо, що для реформи необхідні ресурси, саме тому пропоную створити Лісовий фонд України», - зазначила Христина Юшкевич.

За словами т.в.о. Голови відомства, фонд допоможе вирішити проблему фінансування лісогосподарств південних та східних регіонів, а також забезпечить розвиток інфраструктури і туризму, лісорозведення та лісовідновлення.

Окрім того, вона повідомила, що Держлісагентство вже розробило законопроект, який передбачає посилення відповідальності за порушення правил поведінки в лісі, незаконну вирубку та тіньовий обіг деревини.

«Законопроект також передбачає введення єдиної державної системи електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів та запровадження прозорих правил реалізації, як дієвого способу боротьби з незаконними рубками та тіньовим ринком», - додала Христина Юшкевич.

Т.в.о. Голови Держлісагентства охарактеризувала теперішній стан лісової галузі. «Україна займає восьме місце серед європейських держав за площею вкритих лісом земель – 9600 тис. га, а відсоток лісистості складає 15,9%», - зазначила Христина Юшкевич.

Вона підкреслила, що основна мета – розвивати лісовий фонд та збільшувати відсоток лісистості країни до оптимальних 20%, а основна функція Держлісагентства – це відновлення та створення лісів.

«Держлісагентство працює над сертифікацією лісів за міжнародною системою FSC. На сьогодні площа сертифікованих лісів в Україні складає 3,3 млн. га, що становить майже 32% лісового фонду країни. Ми продовжуємо цю роботу, саме сертифікація показує потенціал та сталий розвиток лісового господарства», - повідомила т. в. о. Голови відомства.

Христина Юшкевич зазначила, що незважаючи на труднощі, галузь збільшує суму надходжень до державного та місцевих бюджетів. «Лише за минулий рік галузь перерахувала до бюджету 3,2 млрд грн податків. Галузь забезпечує роботою 50 тис. громадян», - повідомила вона.

Фахівці та експерти, які взяли участь у засіданні, наголосили на необхідності якнайшвидшої розробки стратегії та вирішення питання фінансування лісової галузі. Зокрема, директор науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького Віктор Ткач зазначив, що необхідно внести зміни до бюджетного і податкового кодексів, і створити Лісовий фонд якнайшвидше.

Підбиваючи підсумки виїзного засідання, народні депутати України – члени Комітету, зазначили, що підтримують запропонований напрямок розвитку та готові сприяти реформуванню лісової галузі.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ