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На осінні шкільні канікули Укрзалізниця призначила вже 9 додаткових поїздів

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Для задоволення підвищеного попиту пасажирів на перевезення під час осінніх шкільних канікул Укрзалізниця призначила ще 4 додаткові поїзди: з Києва до Ужгорода, Хмельницького та Харкова, а також на напрямку Запоріжжя – Івано-Франківськ. Таким чином, наразі до послуг пасажирів загалом уже 9 додаткових поїздів.

Так, у період з 27 жовтня по 7 листопада курсуватимуть такі додаткові поїзди:
1. № 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 28 жовтня та 4 листопада, зворотно з Ужгорода 30 жовтня та 6 листопада.
2. № 275/276 Київ – Хмельницький, вирушить туди та зворотно 6 листопада.
3. № 232/231 Запоріжжя – Івано-Франківськ, відправлення з Запоріжжя 28 жовтня та 4 листопада, зворотно з Івано-Франківська 29 жовтня, 5 листопада.
4. № 728/727 Київ – Харків, відправлення туди та зворотно 27 жовтня, 1, 2 листопада.
5. № 191/192 Київ – Львів, туди та зворотно вирушить 29 жовтня та 5 листопада.
6. № 228 Одеса – Львів, відправлення з Одеси 28 жовтня та 4 листопада, зворотно – 30 жовтня та 6 листопада.
7. № 249/250 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, з Києва 28 жовтня та у зворотному напрямку 30 жовтня.
8. № 235 Харків – Ужгород, відправлення з Харкова 28 жовтня, 1, 4 листопада й у зворотному напрямку 30 жовтня, 2, 6 листопада.
9. № 209/210 Київ – Миколаїв, з Києва 28 жовтня, 7 листопада та зворотно 27 жовтня, 6 листопада.

Ознайомитися з графіком руху цих поїздів та придбати квитки можна на порталі booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.
ПАТ «Укрзалізниця» продовжує вивчати попит пасажирів на перевезення за напрямками та в разі потреби призначатиме додаткові поїзди.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

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