У новий рік Уряд планує увійти без боргів із заробітної плати гірникам, - Ігор Насалик

У новий рік Уряд планує увійти без боргів із заробітної плати гірникам. Про це повідомив Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик на розширеному Пленумі ЦК Профспілки працівників вугільної промисловості України, що відбувся 25 жовтня. Участь у засіданні взяв заступник Міністра Анатолій Корзун, народний депутат Михайло Бондар, керівники первинних профспілкових організацій вугільних підприємств.

Говорячи про заплановані реформи у вугільній галузі, Міністр наголосив: «Будь-які реформи неможливі без виплати заробітної плати працівникам».

Ігор Насалик зазначив, що Верховна Рада України підтримала рішення Уряду про внесення змін до державного бюджету та виділення додаткових коштів для підтримки державних вугільних підприємств. Уже цього тижня гірникам надійде 199,5 млн грн бюджетних коштів та близько 90 млн коштів від реалізації продукції, якими планується погасити до 70% заборгованості за вересень. Наступний транш, за словами Міністра, у сумі понад 200 млн грн. очікується у листопаді.

Ігор Насалик зазначив, що у серпні цього року спільно з профспілками прийнято рішення про виплату коштів підприємствам двічі на місяць, і цієї вимоги Міненерговугілля дотримується.

Також Ігор Насалик наголосив, що розраховує на подальшу підтримку народних депутатів, щоб у новий рік увійти без боргів із заробітної плати шахтарям і з 1 січня розпочати новий бюджетний процес.

Крім того, Міністр зазначив, що в бюджеті на 2017 рік передбачено достатньо коштів на покриття різниці з собівартості готової товарної вугільної продукції, а також 800 млн грн. на реструктуризацію вугільних підприємств.

Говорячи про нагальну потребу реформування галузі, поступового технічного переоснащення шахт, що дало б можливість нарощувати видобуток та вводити нові лави, Ігор Насалик зазначив, що галузь має чималі внутрішні резерви для економії коштів та широкі можливості для удосконалення моделі управлінського апарату, які необхідно максимально використати.

Міністр поінформував, що наступного тижня буде презентовано проект Програми реформування вугільної галузі за участю керівників підприємств та профспілкових лідерів, та закликав до активної співпраці.

Ігор Насалик подякував гірникам за роботу, адже в літні місяці основне навантаження лягло на теплову генерацію, тому країна, як ніколи, потребувала вугілля.

«Оптимістично дивлюся на розвиток вугільної галузі», - підсумував Ігор Насалик та висловив сподівання, що спільними зусиллями, за підтримки профспілок, вдасться впровадити необхідні для галузі реформи.

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ