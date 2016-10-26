Протягом останніх півроку соціальний діалог був конструктивним і чесним, - Мінсоцполітики

Соціальний діалог в Україні, його сучасний стан та перспективи стали предметом детального розгляду й обговорення під час засідання круглого столу, що відбувся 25 жовтня ц.р. в Києві за ініціативи Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Захід відбувся в продовження Міжнародної конференції „Соціальний діалог - березень 2016 року” за участю заступника Міністра соціальної політики – керівника апарату Віктора Іванкевича, заступника голови Комітету з міжнародних справ Бундестагу, члена ПА ОБСЄ Франца Тьоннеса, представників соціальних партнерів України та Німеччини.

Вітаючи гостей з Німеччини та українських колег, Віктор Іванкевич зауважив, що останні півроку були дуже насиченими для нашої держави. Зокрема, він нагадав, що 14 квітня ц.р. Верховною Радою було обрано новий Уряд та схвалена Програма його діяльності.

„Ця Програма передбачає проведення низки реформ, мета яких - забезпечення зростання рівня життя громадян і підвищення його якості в результаті сталого економічного розвитку. У травні на основі Програми діяльності Уряду було затверджено План пріоритетних дій Кабінету Міністрів на 2016 рік відповідно до визначених стратегічних пріоритетів, серед яких - супроводження у Парламенті проекту Трудового кодексу; запровадження нової методології визначення мінімальної заробітної плати; переорієнтація роботи державної служби зайнятості на сприяння у працевлаштуванні громадян; підписання нової Генеральної угоди на 2 роки. Усі зазначені заходи ми здійснюємо спільно із соціальними партнерами”, - поінформував заступник Міністра соцполітики.

Ще однією вкрай важливою для України подією, як вважають у Мінсоцполітики, стало підписання 7 квітня ц.р. Співголовами Національної тристоронньої соціально-економічної ради та Директором Регіонального бюро МОП для країн Європи та Центральної Азії Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми гідної праці МОП для України на 2016-2019 роки.

Серед пріоритетних напрямів цієї Програми визначено сприяння зайнятості та розвитку сталих підприємств задля стабільності та зростання, сприяння ефективному соціальному діалогу, посилення соціального захисту та покращення умов праці. За словами Віктора Іванкевича, вже є практичні результати проведеної сторонами соціального діалогу роботи.

Так, проект Трудового кодексу України, який був прийнятий Верховною Радою 5 листопада минулого року у першому читанні за основу, доопрацьовувався в робочій групі при Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення. Робоча група провела більше 30 засідань, які відбувалися майже щотижня по вівторках та четвергах, та опрацювала понад 1700 пропозицій, зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, а також технічних коментарів Міжнародної організації праці.

Продовжується робота з підготовки законодавчих пропозицій щодо реформування системи оплати праці, удосконалення діяльності державної служби зайнятості, колективно-договірного регулювання.

„Найголовнішим, на нашу думку, результатом соціального діалогу є укладення нової Генеральної угоди. У липні завершився найдовший в історії України переговорний процес, який тривав понад 4 роки. А у серпні, врешті-решт, Угода, яка буде діяти упродовж 2016-2017 років, була підписана. До речі, Угода є одинадцятою за ліком і вперше проект Угоди був схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України (23 серпня 2016 р.). Генеральну угоду укладено на тристоронній основі між Урядом, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок та всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців. Норми Генеральної угоди є нормами прямої дії для всіх підприємств і працівників, інтереси яких представляють зазначені сторони”, - наголосив Віктор Іванкевич.

Він також зазначив, що в Уряді приділяється значна увага соціальному діалогу. Зокрема, є низка доручень Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо забезпечення постійної співпраці з галузевими профспілками та організаціями роботодавців для обговорення проблемних питань та пошуку узгоджених шляхів їх вирішення. „Прем’єр-міністр України неодноразово наголошував, що через соціальний діалог ми маємо забезпечити економічне зростання, гідну заробітну плату і як результат – конкурентний український продукт”, - сказав заступник Міністра.

Крім того, за його словами, предметна розмова, що відбулася під час зустрічі Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з профспілковим активом 18 жовтня, дозволила зупинити рішення про проведення масових акцій протесту, що були заплановані на 20 жовтня.

„Ми вдячні нашим партнерам за розуміння, конструктивну співпрацю і впевнені, що такі зустрічі дозволять вирішувати усі нагальні питання мирним шляхом і не на вулицях, а за столом переговорів. Сьогодні ми спільно маємо працювати над суттєвим підвищенням доходів наших громадян. У цілому ж, на наше переконання, протягом останніх півроку соціальний діалог був конструктивним і чесним. Упевнений, що саме на такий соціальний діалог налаштовані сьогодні усі наші партнери”, - підкреслив Віктор Іванкевич.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ