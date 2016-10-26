Ми оголошуємо війну "чорним" лісорубам, - Тарас Кутовий

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про удосконалення нормативно-правових актів зі здійснення заходів із поліпшення санітарного стану лісів і затвердження нової редакції Санітарних правил у лісах України. Таке рішення було прийнято в ході засідання Уряду 26 жовтня.

Прийняття постанови удосконалює механізм призначення та здійснення заходів із поліпшення санітарного стану лісів, обмежує, а на окремих ділянках лісу природно-заповідного фонду і навколо місць гніздування рідкісних хижих птахів і поготів забороняє проведення санітарних рубок, запроваджує більш жорсткі критерії щодо принципів лісогосподарювання, що відповідають європейській стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.

За словами Тараса Кутового, вимоги нових Санітарних правил в лісах України дають можливість максимально зменшити площі суцільного вирубування дерев, яке буде застосовуватись лише за умови безповоротного пошкодження лісів стихійними факторами непереборної сили (пожежі, вітровали, буреломи, масове всихання тощо). Передбачені цими Правилами нормативні приписи забезпечать інформування громадськості, органів місцевого самоврядування і Держекоінспекції про стан лісових насаджень і прозорість прийняття рішень щодо підстав планування і правомірності призначення у них відповідних заходів з поліпшення санітарного стану лісів.

Також Міністр зазначив, що готується інтерактивна карта, на якій буде видно породи дерев і обсяги вирубок. «Оголошуємо війну «чорним» лісорубам. Будемо наполягати на кримінальній відповідальності для тих, хто займається злочинами з лісоресурсами», – додав Тарас Кутовий.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ