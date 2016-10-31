Своєчасно забезпечувати речовим майном військовослужбовців в районі АТО - основне завдання командирів, - Степан Полторак

Своєчасно отримувати, доставляти та видавати речове майно військовослужбовцям в районі АТО – основне завдання командирів усіх рівнів. На цьому, сьогодні 29 жовтня, під час засідання колегії оборонного відомства наголосив Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак.

Міністр оборони України поставив чітке завдання командирам усіх рівнів забезпечити своєчасну доставку речового забезпечення до частин, особисто контролювати порядок видачі майна військовослужбовцям.

Усе речове майно, особливо зимовий формений одяг та взуття, в першу чергу має бути доставлено в бойові частини, які знаходяться в районі проведення АТО та на полігонах, - підкреслив генерал армії України Степан Полторак.

Загалом станом на кінець жовтня укладено 375 додаткових угод на 155 договорів на загальну суму майже на 1,5 мільярда гривень, що становить 100 відсотків виділеного фінансового ресурсу на 2016 рік. Також упродовж наступного місяця буде поставлено нові зразки форменого одягу та взуття: зимові куртки та штани, а також зимові берці. Цими речами в першу чергу будуть забезпечені військовослужбовці, які несуть службу на передовій.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ